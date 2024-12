Els manifestants per l'habitatge a la Seu demanen els andorrans que baixin

Andorra la Vella"Fem una crida forta, amb la veu molt alta perquè la classe treballadora d'Andorra baixi a la Seu a demostrar que aquest problema (el de l'habitatge) és transversal a tot el Pirineu". D'aquesta manera ha fet una crida a la població del Principat el portaveu de Pirineu Viu Arnau Corberó perquè es mobilitzi el divendres en la jornada reivindicativa que s'ha convocat des de la plataforma per denunciar la situació que es viu als Pirineus i que està "posant la classe treballadora i la població al límit". En aquest sentit, a banda de diverses accions que es duran a terme durant el dia com, xerrades, un dinar popular, un vermut o música, l'acte central serà una manifestació que tindrà lloc a les sis de la tarda al passeig de la Seu i que transcorrerà pels carrers de la ciutat fins a l'ajuntament, on es farà la lectura del manifest. Tot seguit hi haurà un sopar popular i concerts al poliesportiu. La plataforma descarta el tall de carreteres i admet que malgrat per a la gent d'Andorra la jornada no sigui la millor data, ja que és feiner, es demana una participació massiva per mostrar el malestar de la població.

Corberó ha posat en relleu que esperen arribar al miler de participants en la protesta veient la "molt bona rebuda" que tenen i també que les "xarxes estan bullint". "Creiem que serà una jornada històrica", ha remarcat. El portaveu de Pirineu Viu ha aclarit que "no és casualitat" que s'hagi escollit el dia 6 per fer la protesta, ja que és una data "assenyalada en què comença el tret de sortida a la campanya turística d'hivern al Pirineu" i des de la plataforma es vol incidir precisament que el "monocultiu turístic" juntament amb l'especulació estan portant "a aquesta situació crítica de l'habitatge".

I és que des de la plataforma, integrada per 40 col·lectius entre els quals la coordinadora per l'habitatge d'Andorra, es vol incidir en el fet que la situació és límit, ja que la gent treballadora ja no troba on viure, "la gent jove ha de marxar, les andorranes han de marxar a viure al país del costat, metges i mestres estan renunciant a places perquè no troben un lloc on viure". És a dir, a tot el Pirineu s'estan donant situacion de desplaçaments, gent d'Andorra que ha de marxar a l'Alt Urgell, els de la Cerdanya que han d'anar a viure al Ripollès o al Berguedà o gent del Pallars Sobirà que han d'anar al Jussà. "Tot això perquè l'habitatge està segrestat per l'habitatge turístic, pel lloguer de temporada i molts estan també buits perquè són segones residències", ha afirmat. I és que lamenten que l'especulació immobiliària està fent pujar els preus, està fent "que la classe treballadora s'hagi de desplaçar" i no pugui arrelar "allà on vol viure". I concreta que quan es busca habitatge l'única cosa que es troba és lloguer de temporada, per setmanes, a preus inassumibles per a la gent treballadora.

Pel que fa a les demandes concretes que volen fer arribar hi ha "la regulació dels lloguers tant en durada com en preu". En segon lloc, la "prohibició o limitació molt alta dels pisos turístics" i, en tercer lloc, l'aturada de "tots els desnonaments, ja siguin per execucions hipotecàries o de lloguer, els anomenats desnonaments invisibles". Un cop es dugui a terme la jornada de protesta, Corberó ha manifestat que "segurament" hi haurà més accions, però que encara no estan programades i ha remarcat que es continuarà "treballant, obrint el debat per intentar que la vida al Pirineu sigui més digna". En aquest sentit, ha remarcat que tots els col·lectius que integren la plataforma es posaran a treballar en els seus territoris per fer complir les demandes.