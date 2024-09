La mare del jove empresonat per portar CBD explica que el fa servir per als atacs d'epilèpsia

Andorra la VellaAdrian, el navarrès resident que porta gairebé un any tancat en presó provisional per haver entrat a Andorra amb 500 grams de CBD amb un 0,3% de THC (tetrahidrocannabidiol), prenia aquest producte en infusions com a "tractament per a alleujar els atacs d'epilèpsia que pateix", segons ha explicat la seva mare Mercedes Chamorro. El cannabidiol s'usa també per a tractar l'ansietat, el dolor, un trastorn muscular anomenat distonia, malalties com el Parkinson o el Crohn i altres afeccions.

Quan es va fer el control a Adrián es va enviar una mostra del producte al Laboratori Central de Salut Pública per a comprovar què era, determinar el seu pes, si era estupefaent, si es podia consumir en l'estat en el qual es va obtenir i l'índex de psicoactivitat. La resposta va arribar als pocs dies: els cabdells confiscats contenien THC, la part nociva del cànnabis, encara que sense indicar el percentatge. La fiscalia andorrana sosté que es tracta de marihuana, però la defensa del jove insisteix que és CBD. Segons l'OMS, aquesta substància no és un estupefaent. El tetrahidrocannabidiol (THC) és l'ingredient més conegut (i nociu) del cànnabis. Però el CBD s'obté del cànem, una forma de la planta que només conté petites quantitats de THC.

A Andorra hi ha botigues especialitzades en la venda de productes amb CBD, però amb un percentatge de THC inferior al 0,3%, el límit vàlid en tota Europa, per sota del qual es considera una substància no estupefaent. Després del resultat del laboratori, la defensa del jove va sol·licitar al novembre que es retornés la mostra al laboratori. Així es va fer, però aquest va adduir que no disposava de material suficient per a determinar el percentatge de THC.

Després del resultat del laboratori, la defensa del jove va sol·licitar al novembre que es retornés la mostra al laboratori. Així es va fer, però aquest va adduir que no disposava de material suficient per a determinar el percentatge de THC. «És més perillós fumar un cigarret o prendre's una cervesa que el producte que porta el noi», assenyala Sánchez, que assistirà al judici com a perit de la defensa. En la seva opinió, la solució hauria estat «portar la mostra al laboratori toxicològic homòleg espanyol o francès, ja que aquests sí que estan capacitats per a realitzar les proves necessàries». En el seu lloc, el mes de maig passat, set mesos després, es va decidir enviar la mostra a un laboratori privat a Barcelona, que va concloure que el percentatge de THC era del 0,3%, encara que en el seu informe va deixar clar que no podia dur a terme un estudi més precís. Durant aquest temps, la justícia ha rebutjat una després d'altres totes les peticions de llibertat provisional realitzades per la defensa, de manera que, un any després, Adriánsegueix a la presó a l'espera de judici per alguna cosa que en qualsevol altre país europeu no és delicte i un producte que es ven en botigues del país.