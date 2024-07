Marsol sobre la cancel·lació de David Guetta: "Crec que Andorra Turisme i els organitzadors han fet el que havien de fer"

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha justificat aquest dilluns la cancel·lació del concert de David Guetta en el marc de l'Andorra Mountain Music per "qüestions de seguretat" tenint en compte les previsions meteorològiques de Protecció Civil, que desaconsellaven la celebració de l'esdeveniment per la previsió de tempestes elèctriques.

En aquest sentit, la ministra ha apuntat que, una vegada vistos els informes meteorològics, "difícilment el Govern podia anar més enllà"i tirar endavant amb la cita, per la qual cosa es va decidir acceptar i fer cas a les recomanacions d'anul·lar el concert.

Tot i reconèixer que la previsió meteorològica i el temps és quelcom que "no dominem del tot", la ministra ha reiterat que es va optar per la prudència davant "d'una recomanació tan intensa com la de Protecció Civil". "Crec que Andorra Turisme i els organitzadors han fet el que havien de fer", ha afegit.

A la vegada, la ministra s'ha desmarcat d'una hipotètica reprogramació del concert i ha passat la pilota a l'organització i a Andorra Turisme, qui hauran de decidir si es busca una nova data per a l'actuació de Guetta a Andorra. De fet, aquest dilluns al migdia Andorra Turisme ha convocat una roda de premsa per abordar la qüestió.

Finalment, Marsol ha declarat que de moment no s'ha parlat sobre el fet de depurar responsabilitats i novament ha justificat la decisió assegurant que "no es pot jugar amb qüestions de seguretat". De la mateixa manera, ha afegit que es va esperar fins a disposar de les darreres previsions meteorològiques per prendre la decisió "i finalment Protecció Civil va decidir que no aconsellava de cap manera que es fes el concert".