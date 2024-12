Marsol, convençuda que l'empresa acusada d'irregularitats amb treballadors peruans serà sancionada

Andorra la VellaL’empresa que la setmana passada va ser denunciada a Treball per irregularitats en la contractació de treballadors provinents del Perú, i contra la qual ja s’ha obert “l’expedient oportú”, ja havia estat sancionada “fa un parell d’anys”, així ho ha explicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qüestionada pels mitjans de comunicació sobre la situació dels tres treballadors que han denunciat públicament els fets. I s’ha mostrat “segura” que aquesta empresa “tornarà a ser sancionada”.

Quant a la situació d’aquests treballadors, als quals se’ls acaba el permís d’aquí a pocs dies, la titular de Treball ha manifestat que podrien ser contractats per una altra empresa, ja que altres vegades altres empreses han contractat persones que s’han trobat en la mateixa situació. A més a més, ha manifestat que aquestes persones també poden tenir la “col·laboració i ajuda” d’Afers Socials si és que ho necessiten.

Com ja ha fet en altres ocasions, Marsol s’ha mostrat crítica amb situacions com aquesta: “No ens agraden i són tristes”, ha lamentat al mateix temps que ha afirmat que “el Govern no les pot permetre”. També ha incidit que es tracta d’una pràctica que en cap cas és generalitzada, ja que la majoria dels empresaris obren bé, però “els que no ho fan bé, no ens ajuden” i això perjudica “la imatge” del país, ha remarcat, tot recordant que la llei òmnibus ja preveu que aquest tipus de contracte no sigui possible, perquè es tracta de situacions en què aquestes persones “depenen de l’empresa” i queden “desemparades” si se’n desentén. “Volem evitar aquestes situacions”, ha dit.

I paral·lelament també ha explicat que la seva intenció seria la de modificar la llei de tal manera que les empreses reincidents vegin com se’ls retira el permís per poder contractar més. Un fet que evidentment no s’aplicarà en aquest cas, però que, en canvi, sí que suposarà que al ser reincident la multa sigui més elevada. En el cas de l’altra empresa que també havia estat reincident, la titular de Treball ha explicat que va parlar amb el gerent i que no ha tornat a incórrer en cap vulneració.