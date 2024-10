Marxa enrere amb el porta a porta a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl sistema de recollida de residus porta a porta impulsat pel comú d'Andorra la Vella no ha funcionat i es farà marxa enrere. Les parts de la parròquia on s'havia implantat el sistema són Jovial, al Cedre i aquí, a l'avinguda Príncep Benlloch. Cada dia es trobaven bosses al carrer fora d'hora i la imatge i la salubritat estaven en entredit.

El conseller de Serveis Públics d'Andorra la Vella, Jordi Cabanes ha afirmat a ATV que "des del departament, ja de cara al 2025, hem pressupostat uns contenidors per facilitar aquesta feina al ciutadà. Col·locarem aquests contenidors en zones on ja antigament hi havia contenidors soterrats, en alguna plaça d'estacionament".

Es posaran els contenidors als carrers on es fa la recollida, però també s'ampliarà a altres zones, com la Margineda. Cabanes ha comentat que es mantindran els horaris per a residus, però es podran deixar les bosses en qualsevol moment. La reforma s'inicia el primer trimestre del 2025 i el comú preveu destinar 25.000 euros per cada contenidor nou.