En marxa els treballs de desmuntatge de la línia d'alta tensió entre Grau Roig i Encamp

Grau RoigForces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha iniciat aquest dimecres els treballs de desmuntatge de la línia d'alta tensió que connecta Encamp i Grau Roig. Les tasques duraran entre quatre i cinc mesos, motiu pel qual els 17 quilòmetres que es retiraran no estaran llestos fins a principis del 2025. Primer s'ha començat pel sector de més altitud, el de Grau Roig, i progressivament s'anirà baixant perquè els treballadors no pateixin les baixes temperatures de l'hivern en aquesta zona. Aquesta línia no funcionava des de l'any passat després que FEDA posés en funcionament una nova línia amb més capacitat transportadora. L'objectiu de retirar l'antiga línia, que data dels anys 40, és el d'alliberar diversos espais públics i privats i allunyar la línia dels nuclis urbans.