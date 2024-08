La massa salarial de Govern i comuns ha augmentat un 30% en tres anys a 48 milions al trimestre

Andorra la VellaL'increment de la despesa en sous de funcionaris s'ha disparat en els últims quatre anys. Des del 2021 fins el 2024, amb dades del primer trimestre, l'increment és d'un 30%. Si fa quatre anys en els tres primers mesos de l'any el cost de personal funcionarial era de 37 milions d'euros, actualment és de 48.

Les xifres indiquen que el cost del salari dels funcionaris ha crescut de forma molt similar en l'administració general i en les locals. Pel que fa a Govern, l'augment és d'un 30% i en els comuns d'un 27%. Com la xifra global és molt més alta en l'administració general que en les locals, l'augment global supera el 29%.

Les dades, fetes públiques per Estadística, recullen que gairebé no va haver-hi augment entre el 2020 i el 2021. A partir de llavors, però el cost per a les arques públiques s'ha disparat fins a un 30% en tres anys. La mitjana d'un 10% anual està molt per sobre del que ha augmentat l'IPC en aquest període.