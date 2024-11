La Massana inicia les obres per assegurar la carretera dels Cortals d’Anyós

Andorra la Vella“La carretera dels Cortals d’Anyós quedarà tancada a partir de la cruïlla amb la carretera secundària d’Anyós a l’Aldosa a partir de les 13 h. Convoquem els veïns a una reunió informativa a les 14 h a través d’aquest enllaç https://lamassana.ad/reunio“.

Aquest missatge enviat pel comú de la Massana coincideix amb el tancament a les 13h de la carretera de Beixalís pel risc d’enfonsament. Segons fonts massanenques, s’han detectat moviments soterrats que poden afectar al paviment. Existeix un risc d’enfonsament i s’ha aturat la circul·lació per evitar cap risc per recomanció dels tècnics.fotos

La Massana inicia una obra amb micropilots per crear una pantalla que doni lloc a un carril alternatiu que permeti recuperar la circulació.

El comunicat de la Massana

L’aparició de noves esquerdes en les darreres hores a la carretera de Beixalís obliga a extremar la precaució i, per tant, s’ha decidit tancar aquesta via, des de la cruïlla de la carretera secundària d’Anyós, fins que quedi garantida la seguretat a la zona. L’equip d’enginyeria, que porta temps monitoritzant el mur que aguanta la carretera, ha detectat moviments importants a la zona en les darreres hores, cosa que comporta un perill de despreniment. La recomanació professional és clara: tancar la carretera de forma immediata i procedir a la construcció d’una pantalla de micropilots per reforçar el terreny i consolidar un carril provisional. De fet, les obres han començat aquest mateix matí.

Davant aquesta situació i del risc que suposa, el Comú ha decidit tancar la via a partir de les 13 h, deixant passar exclusivament els serveis d’emergència. El Comú està valorant la possibilitat d’obrir un camí per poder accedir a la urbanització dels Oriosos a peu. Amb cotxe s’hi podrà arribar per Encamp, a través de Beixalís.Es procedirà a construir una pantalla de micropilots de forma immediata per consolidar un carril provisional

El Comú de la Massana està en contacte amb el Govern des de dijous a la tarda, que ha actuat de forma immediata per dotar de recursos la reparació de la via.

Durant tot el cap de setmana s’ha fet un seguiment constant. L’alerta ha arribat en les darreres hores, quan l’equip d’enginyeria ha detectat noves esquerdes a la zona.

Es preveu que la carretera estigui tallada unes tres setmanes per poder consolidar aquest carril provisional.

Recordem que el telèfon de consultes ciutadanes és el 164.