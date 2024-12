McDonald’s celebra una nova jornada solidària a favor dels infants

Andorra la VellaLa cadena McDonald's i Pyrénées Andorra han celebrat aquest divendres la 25a edició del McHappy Day. Una jornada solidària promoguda per les Nacions Unides que guarda relació amb el dia mundial de l’infant celebrat el passat 20 de novembre. L’objectiu central d’aquesta iniciativa consisteix a recaptar fons per destinar-los als menors tutelats pel Govern d’Andorra i a la fundació Ronald McDonald’s.

A la cita hi han acudit diversos representants polítics del país, entre ells, la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, els cònsols d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, i consellers del comú de la capital i Escaldes-Engordany. Tot ells no han volgut perdre’s l’oportunitat d’apropar-se fins al restaurant McDonald’s de l’avinguda Meritxell per a participar de l’acció solidària “Ajuda’ns a ajudar”. El president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, juntament amb el director d'operacions del grup, Octavi Bardera, han estat els encarregats de rebre a totes les personalitats presents que han comprat el seu menú BigMac i peluixos solidaris de la cadena, a un preu de 3,50 euros. La totalitat dels diners recaptats durant la jornada aniran destinats a donar suport als menors en situació de vulnerabilitat.