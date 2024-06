Menys persones acudeixen a Afers Socials, però estan més necessitades

Andorra la VellaLa marxa de l'economia ha "facilitat que hi hagi menys usuaris" atesos per Afers Socials al llarg del 2023, però es dona la circumstància que es tracta de persones que "necessiten més ajut". Així ho ha posat en relleu el director del departament d'Afers Socials, Joan Carles Villaverde, en la roda de premsa que ha servit per fer balanç de l'activitat registrada el 2023 pel departament. Així, l'àrea d'atenció a les persones i les famílies va atendre un 16% menys d'usuaris que el 2022. Cal assenyalar que des de fa uns anys el perfil més habitual és el d'una persona que viu sola, majoritàriament dona, i de mitjana edat, tal com ha fet notar Villaverde, que ha manifestat que l'altre perfil majoritari és el de les famílies monoparentals. Aquests usuaris presentaven, sobretot, problemàtiques econòmiques i personals i familiars.