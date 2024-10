Més de dos anys de presó pels acusats de matar l'os Cachou

Andorra la VellaEls dos acusats de matar l’os Cachou a la Val d’Aran, l’any 2020, s’enfronten a sengles peticions de més de dos anys de presó. Concretament, la Fiscalia demana una pena de 2 anys i 4 mesos a José Antonio Boya, exconseller del Conselh Generau, i de 2 anys i 3 mesos per al tècnic de Medi Ambient del mateix govern aranès. Cadascun d’ells estan acusats de dos delictes contra la fauna i el tècnic, també, d’un delicte de revelació de secrets.

Segons RàdioSeu, la petició de penes l’ha avançat l’ACN després que aquests darrers dies ja s’havia filtrat a alguns diaris catalans. De moment encara no hi ha data assenyalada per al judici.

En aquest sentit, l’advocat Enric Rubio, que porta la defensa del tècnic de Medi Ambient, ha explicat que estan pendents de la resolució del recurs contra la causa que van presentar a l’Audiència de Lleida, perquè segueixen sostenint “que no hi ha prou indicis”.

En canvi, la Fiscalia i l’acusació consideren que els dos homes van col·laborar per enverinar el conflictiu plantígrad, que va aparèixer mort el 9 d’abril de 2020, al bosc de Soberpera de Les i en plena etapa de confinament per la COVID. La presència de Cachou havia generat un fort rebuig social arreu dels Pirineus, i especialment a l’Aran, pel seu caràcter violent i els seus constants atacs mortals contra explotacions ramaderes.

En el cas del tècnic, l’acusen de facilitar la localització de l’animal, mentre que en el cas de l’exconseller de ser l’autor de l’enverinament. A banda de la pena de presó, se sol·licita també la inhabilitació temporal perquè els acusats puguin exercir un càrrec públic o bé activitats relacionades amb la ramaderia, la caça i la pesca. També se’ls demana indemnitzacions.