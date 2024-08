Més d'un centenar d'infants a la Purito Kids

EncampMés d'un centenar de joves ciclistes han participat aquest dissabte a la Purito Kids, que s'ha celebrat a Encamp. Nens i nenes de diferents edats han pogut gaudir d'un circuit amb diferents obstacles situat en el parc de l'Ossa, un emplaçament que s'ha estrenat en aquesta edició i que ha funcionat molt bé segons l'organització.

"Acompanya moltíssim l'escenari que tenim aquí en el parc de l'ossa, és un parc preciós per fer aquesta gimcana que tenim muntada i s'ho estan passant de meravella", ha explicat l'organitzador i exciclista professional Joaquim "Purito" Rodríguez. "Ho comentàvem amb el Purito, ha vist aquest nou espai i diu que és sensacional", ha detallat el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez. Davant d'aquesta bona impressió, el comú no descarta repetir de cara a l'any que ve, ja que Fernàndez ha assegurat que "per part nostra evidentment si ha de ser així, serà".

Enguany s'ha optat per un traçat diferent en comparació amb altres edicions. Anteriorment, es feia un recorregut per la localitat, però aquest any s'ha optat per un altre format. L'activitat ha consistit en un circuit amb diferents obstacles, com equilibris, ziga-zagues o pujar per damunt de fustes, de manera individual i sense competir. "És un circuit no massa tècnic i preparat per totes les edats", ha precisat Purito. Amb aquest canvi els responsables consideren que podria quedar-se per les pròximes edicions. "Al final els nanos el que volen és gaudir, passar-s'ho bé, treure's la pressió del que és la competició i disfrutar d'una prova com aquesta, la gimcana ha vingut per quedar-se", ha asseverat el ciclista.

Pel que fa a la participació la valoració de les dues parts ha estat molt positiva. "Teníem previst 100 nanos i ho hem superat", ha comentat Purito. "Més de cent nens han vingut aquest matí, anar creixent de mica en mica i esperem que l'any que ve tinguem més canalla", ha valorat Fernàndez, que ha agregat: "Veure avui aquest parc acabat d'estrenar ple de menuts és fantàstic". El cònsol menor també ha comentat que hi ha hagut "molts nens i això al final fa planter, els pares participen demà i els seus nens ja comencen amb les bicis".

Des de l'ens comunal també han valorat la presència de turistes que ha generat la celebració de l'activitat. "Molt contents d'aquest cap de setmana ple de ciclistes i ple de vida perquè tenim molta gent de fora que ens visita, es veu a les places i als carrers", ha valorat el cònsol menor.