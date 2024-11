El mes d'octubre més plujós en els darrers cinc anys

Andorra la VellaEl mes d'octubre d'aquest 2024 ha estat el més plujós dels últims cinc anys. A l'estació de FEDA Central, la que es pren com a referència per a la caracterització climàtica del país, hi van caure 154,9 mm d'aigua, mentre que la mitjana històrica del mes d'octubre és de 80,1 mm. Els ruixats han permès una recuperació dels cabals dels rius després d'uns mesos de sequera, ja que per primera vegada en el transcurs d'aquest 2024 hi ha hagut una anomalia positiva dels cabals. Des del mes de gener fins al setembre hi havia hagut una anomalia negativa, amb alguns mesos superant el -50%, com va passar el mes d'agost. Tot i això, les pluges de l'octubre han fet girar la truita perquè l'anomalia del cabal s'ha situat al voltant del 40%, aproximadament.

"Aquest mes el qualifiquem de molt plujós perquè ha plogut un 190% més del que és habitual", esmenta la tècnica del Servei Meteorològic, Lucia Rivero. Aquest fet s'ha produït per la varietat atmosfèrica de fronts que han passat pel país, una situació que ha propiciat precipitacions en més de la meitat dels dies, al voltant d'uns 20 mm. La pluja ha estat generalitzada a tots els racons del territori, ja que per exemple a la vall de Sorteny i a Perafita s'han obtingut 200 mm i a l'estació de Soldeu 120 mm.

Feia més de cinc anys que no plovia tant en un mes d'octubre com el d'enguany, atès que l'última vegada que va precipitar amb registres semblants els d'aquest 2024 va ser el 2019, quan es van censar 181,5 mm. Per posar-ho en context, l'octubre del 2022 es van catalogar 48,6 mm, molt per sota de la mitjana històrica del mes.