Més del doble de cases de turisme al Pirineu en vint anys

Andorra la VellaLes cases de turisme rural registrades a la demarcació de Lleida han augmentat un 127% en poc més de vint anys: ara n'hi ha 695, mentre que al 2002 n'hi havia 306. Entre totes elles ofereixen 5.193 places d'allotjament, quan dues dècades enrere eren eren 2.044; en aquest cas, l'increment ha estat encara més alt: del 154%.

La immensa majoria d'aquestes cases són a l'Alt Pirineu i el Prepirineu. Tot i que en aquest temps l'oferta també ha crescut a la plana de Lleida, les comarques del Pallars Sobirà, el Solsonès i l'Alt Urgell concentren el 72% de l'oferta.

El president de la Federació de Cases Rurals de la demarcació de Lleida, l'alturgellenc Mario Mata, ha encapçalat aquest dimarts l'acte de celebració del 30è aniversari de l'entitat, que s'ha fet a la Pobla de Segur. Tal com recull Ràdio Seu, Mata ha reivindicat els "punts forts" d'aquesta mena d'allotjaments, en un context d'augment d'altres opcions: en destaca la proximitat amb el client i el fet que els seus responsables exerceixen de "prescriptors d’un determinat territori". Segons ha dit el professional de Tuixent, els propietaris d'establiments rurals "contribueixen a l’arrelament territorial, cosa que no passa amb els allotjaments turístics", perquè per tenir una casa de turisme rural és condició indispensable viure a tocar del negoci.

El director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, ha explicat que actualment aquest sector rep cada any uns 100.000 turistes, que fan més de 200.000 pernoctacions; és a dir, una mitjana de dues nits per client. Alegre també ha esmentat que el gremi genera uns 700 llocs de feina.