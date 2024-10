Més estands en La 45ª edició de la Fira d'Andorra la Vella

Andorra la Vella "L'esdeveniment més important de trobada, per fer comunitat" del país, la Fira d'Andorra la Vella, arriba la setmana que ve a la 45a edició i ho fa amb algunes novetats. La més important és que creix la xifra d'estands participants que arriben gairebé als 200 situant-se en 194 després que s'hagi aconseguit guanyar espai per a vuit empreses més.

Es tracta d'un espai que es guanya en resposta a les demandes que el comú havia rebut i que s'aconsegueix gràcies al fet que els vehicles n'ocuparan menys, centrant-se més en les novetats i en aquells vehicles de promoció especial de la fira. Un altre dels punts forts serà el mercat artesanal que aquest any s'amplia a banda i banda del riu i que s'aproparà a la zona de la Rotonda, precisament per generar "sinergies" amb el teixit comercial.

Així ho han explicat els cònsols d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, que han reivindicat que es tracta d'una "fira viva", una cita que "tothom" espera. I precisament per aprofitar aquest pol d'atracció, l'estand del comú vol ser un "espai de diàleg". Per aquest motiu, ha estat concebut com un punt en què "passaran moltes coses" i en què es debatrà aspectes com l'urbanisme o la cultura. El lema "nova visió, nou futur" vol incidir en el fet que el ciutadà se senti part de la "transformació" de la parròquia.