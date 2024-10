Més pluges i fred al setembre a tot el Pirineu

Andorra la VellaLa Seu d'Urgell i el conjunt del Pirineu català han viscut un setembre força més fred i plujós de l'habitual. Així ho reflecteix el balanç que ha presentat aquests darrers dies el Servei Meteorològic de Catalunya i també, a nivell local, el resum que n'ha fet MeteoSeu. En general l'anomalia negativa de temperatura ha estat entre 1 i 2 graus per sota la mitjana climàtica, o fins i tot més avall en alguns casos, i en algunes zones de l'àmbit del Parc Nacional d'Aigüestortes s'ha superat àmpliament els 250 l/m2 de pluja en un sol mes, tal com recull Ràdio Seu.

Pel que fa a la Seu, segons l'observatori situat a la zona del Parc de Bombers, la temperatura mínima mitjana ha estat de 9,4 graus; i la màxima, de 24,7. I la temperatura mitjana global s'ha quedat 1,5 graus per sota la referència de l'històric de dades, que a més a més no té en compte els setembres dels darrers anys anteriors -en general més calorosos- perquè abasta el període 1960-1991. En aquest context, tal com detallen des de MeteoSeu, el 15 de setembre ja es va assolir la primera glaçada de la temporada (0,0º), que ha estat la més primerenca dels darrers anys, i el dia 20 la màxima no va passar dels 15 graus.

En la mateixa línia, el mapa d'anomalia publicat pel MeteoCat reflecteix que les temperatures mitjanes han estat entre 1 i 2 graus per sota l'històric de dades contemporànies (1991-2020) en una àmplia franja que inclou bona part de l'Alt Pirineu (Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça), a més de la majoria de municipis del Solsonès i el Berguedà i de les muntanyes de la Val d'Aran. En alguns indrets, com ara el sud de l'Alt Urgell o l'extrem nord del Pirineu, han arribat a estar entre 1,6 i 1,7 graus per sota (per exemple al municipi d'Oliana i al refugi de Certascan), mentre que a la plana de Cerdanya, al sud del Pallars Sobirà i al fons de la Val d'Aran l'anomalia ha estat al voltant d'un grau.

El mateix ha passat a la resta de Catalunya on de fet, i en contrast total amb els anys anteriors (quan hi va haver setembres força més càlids del normal), aquest cop no hi ha hagut ni un sol indret del país on hi fes més calor del previst. Ben al contrari, en comarques com la Segarra, l'Anoia i l'Urgell hi ha hagut anomalies de gairebé 2,5 graus menys del normal. Per exemple, a Pujalt (Anoia) aquesta diferència ha estat de -2,2. El MeteoCat ha resumit de manera taxativa com a "fred" aquest setembre a nivell general.