Més precipitacions a partir de dilluns

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional informa que aquest divendres el sol guanyarà protagonisme de la mà de l'anticicló de l'atlàntic que s'anirà desplaçant cap a l'est. Tot i això, es mantindrà la nuvolositat a l'extrem nord, no es descarta que encara hi caigui algun floc de neu fins a mig matí. A partir del migdia, amb la disminució de la intensitat del vent, s'aniran obrint cada vegada més clarianes amb un ambient més fred.

Quant al dissabte, una dorsal anticiclònica deixarà un dia estable i assolellat amb inversions tèrmiques que es poden mantenir durant tot el dia. S'espera que el diumenge hi arribi una profunda pertorbació a les illes britàniques que provoqui un augment de l'ondulació de la circulació general atmosfèrica i un increment del flux de sud-oest que deixarà nuvolositat però sense esperar precipitacions.

Pel que fa al dilluns, el pas d'un front atlàntic associat a la pertorbació de les illes britàniques podria deixar precipitacions amb una cota de neu per sobre dels 2.700 metres.