Més a prop de la despenalització de l'avortament

Andorra la VellaLa despenalització de l'avortament s'apropa. Tot i això, encara queda per decidir com es farà quant a la fórmula legal i de quina manera s'acompanyarà les dones que optin per aquesta pràctica. El ministra de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha aclarit que no es contempla l'autorització de l'avortament en territori andorrà, tal com recull RTVA. Segons explica Baró, entre finals d'aquest any i principis de l'any vinent hi ha d'haver un procés de diàleg amb els Coprínceps i el Vaticà i amb els grups parlamentaris. El ministre considera que entre 2025 i 2026 "la feina pot quedar completada". Alhora ha explicat que hi ha dues fórmules: o bé s'engega un projecte legislatiu des de Govern o bé s'engega una iniciativa dels grups parlamentaris. Cal recordar que el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar que el procés estaria cobert per la CASS.