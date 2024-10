El millor chocolater del món obrirà una botiga a Andorra

Andorra la VellaEl guanyador de l’última edició del ‘World Chocolate Masters’, Lluc Crusellas, obrirà a Grans Magatzems Pyrénées un nou espai dedicat a la xocolata i a la pastisseria. S’ubicarà a la secció d’alimentació, a la segona planta del centre comercial situat a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella.

El nou punt de venda oferirà tota la gamma de productes ‘Eukarya Xocolata’, la marca pròpia d’aquest mestre xocolater, i una selecció de pastisseria creativa, reconeguda pel seu equilibri entre tradició i innovació. “L’objectiu és oferir una experiència única per a aquells que busquen productes artesans d’alta qualitat en consonància amb l’acurada selecció en alimentació que ofereix Pyrénées”, explica Lluc Crusellas.

“L’obertura d’aquest nou espai al supermercat s’alinea amb la nostra filosofia de comptar amb els millors productors i marques en tota la nostra oferta”, destaca Patrick Pérez, president Grup Pyrénées. Pérez subratlla que “la secció d’alimentació dels grans magatzems sempre s’ha caracteritzat per oferir als nostres clients el millor de cada especialitat, i en dolços i xocolata un valor com en Lluc Crusellas no hi podia faltar”.