Millora de les carreteres secundàries de la Comella i de la Rabassa

Andorra la VellaEl Consell de ministres ha acordat, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, adjudicar els treballs de millora puntual de la plataforma de la CS-101, carretera de la Comella, a l’entorn del punt quilomètric 4,5, a l’empresa Progec, per un import de 295.358,90 euros. Els treballs consistiran a arranjar una deformació notable de la calçada, substituir les barreres de contenció i fer una cuneta nova, així com reparar els sistemes de drenatge de les aigües pluvials i adequació dels pous. El termini d’execució serà de 3 mesos.

En paral·lel, el Govern també ha adjudicat els treballs de manteniment de la fase 4 de la CS-130, carretera de la Rabassa, a l’empresa Progec, per un import de 267.173,10 euros. A banda, s’ha adjudicat la direcció de l’obra a Sinus Enginy, SAU per 9.217,47 euros. Els treballs consistiran a substituir en un tram de 1.250 metres lineals la barrera metàl·lica per una de fusta i adequar-la a la normativa vigent. El termini d’execució dels treballs és de 12 setmanes.