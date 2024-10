Miñana: "Amnistiar BPA seria fer un pas enrere com a país"

Andorra la VellaEl notari Josep Carles Rodríguez Miñana ha afirmat avui, durant una entrevista al programa Avui Serà Un Bon Dia d'RTVA, presentat per Gabriel Fernàndez, que amnistiar Banca Privada d'Andorra (BPA) seria un pas enrere per al país. Miñana ha subratllat que “A Andorra hem estat molt de temps lluitant contra certes etiquetes” i ha remarcat que aquest cas “no és comparable a altres casos d'amnistia d'altres països”.

El notari creu que aquest fet "no seria ben vist per estats molt poderosos" i que Andorra "som un estat de dret, són els tribunals qui apliquen la llei, i ja està".

Aquestes declaracions arriben després que els antics propietaris del banc, la família Cierco, hagin tornat a demanar una llei d'amnistia per a totes les causes relacionades amb BPA. A més afirma que no hi ha només un cas BPA, "hi ha vint causes".

Fa dues setmanes, els Cierco, a través del seu advocat Xavier Jordana, van plantejar als grups parlamentaris la necessitat d'una llei d'amnistia que posés fi a un procés judicial que s'estén des del 2015, quan es va intervenir BPA.

No és el primer cop que es proposa aquesta via per solucionar el cas BPA. Ja el 2021 es va intentar impulsar una iniciativa similar, que finalment no va prosperar. En aquesta ocasió, la petició tampoc ha tingut èxit, ja que el grup parlamentari majoritari ha rebutjat promoure o impulsar una llei d'amnistia per als casos vinculats a BPA.