Miñana proposa que es faci aviat el referèndum de l'acord "perquè a la gent li genera inseguretat"

Andorra la VellaEl notari Joan Carles Rodríguez Miñana fa setmanes que encapçala el moviment contrari a l'acord d'associació a través de les xarxes socials. Principalment, va ser entrevistat sota aquest rol aquest dimecres al programa d'RTVA 'Avui serà un bon dia'. Va explicar els seus neguits sobre l'acord d'associació i sobre altres qüestions d'actualitat política com, per exemple, la llei òmnibus. Un usuari a través de les xarxes ha publicat un llistat amb les postures i els titulars del notari que va deixar en el seu pas per la televisió pública.

Alguns exemples en són que discrepa de la llei d'habitatge impulsada per l'executiu perquè, segons exposa, l'expropiació es fa en el marc d'un mercat tensat.