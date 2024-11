Miquel Roca adverteix del risc de "quedar-se fora d'Europa"

Andorra la Vella"No hi ha lloc per a l'excepcionalitat" o "Tots sols no tenim la possibilitat de competir en el món de la innovació tecnològica". Aquestes són algunes de les afirmacions que ha pronunciat l'advocat, Miquel Roca, aquest dimarts en el marc de la conferència 'Andorra Unió Europea: Un camí de futur', que ha tingut lloc al Park Hotel. Una xerrada on Roca ha deixat clar que, segons la seva visió, la decisió que ha de prendre el Principat és d'una gran importància. "Hem de mirar el futur a través de perspectives que respectin la identitat, però també considerin un camí polític i econòmic" ha subratllat, l'advocat, mentre remarcava que és "impossible imaginar el futur des d'una visió aïllada i sectorialitzada".

De fet, Roca ha començat la conferència llançant un missatge clar: "Europa és la gran esperança. No només per Andorra, sinó per tots els europeus". I també ha aprofitat per recordar que allò que passi a les eleccions als Estats Units podria tenir un impacte molt important en el futur del projecte europeu. "Ens hi juguem molt, perquè Europa afronta amenaces significatives. Tenim molts adversaris al voltant de la realitat europea que condicionen el nostre futur" ha afirmat, l'advocat, qui també ha esmentat la manca de competitivitat d'Europa. "Al món ja no hi ha espai per a l'excepcionalitat. Només es conserva com a concepte" ha apuntat, Roca, tot assenyalant que les veus que posen en dubte el projecte europeu són precisament aquelles que han escrit els moments més tràgics de la història, des del ressentiment i des d'una voluntat de retornar al passat. "És això el que ens interessa?" ha plantejat, al públic.

Tot i això, l'advocat ha deixat clar que no és ell qui ha de decidir el futur del Principat. "Jo només puc dir que el moment global i polític demostra que l'excepcionalitat no té cabuda; no ens guia cap al futur" ha comentat, Roca, tot insistint que la responsabilitat de definir la perspectiva de futur del país recau als andorrans. "Seria absurd per part meva no admetre que hi ha riscos, però crec que el risc més gran és quedar-se fora d'Europa. Trobo que mantenir-se al marge d'aquest projecte és un gran perill" ha puntualitzat.