Mitjans francesos critiquen la possible taxa d'entrada a Andorra dels vehicles turistes

Andorra la VellaLes reaccions contra la possibilitat que Andorra obligui a pagar una taxa als vehicles dels turistes que no pernoctin continua aixecant reaccions contràries a França especialment a l'Arieja. El motiu fonamental, segons recull la premsa francesa, és que es vol imposar un impost a la utilització de la xarxa viària del Principat quan la immensa majoria dels turistes francesos venen a comprar al Pas de la Casa i marxen immediatament.

El segon motiu és que no entenen per què han de pagar una taxa si precisament els francesos del sud es desplacen al Pas de la Casa per comprar productes que tenen una taxa inferior que al seu país d'origen. Recorden que la prosperitat d'Andorra es deu en part als francesos que des de fa dècades van, especialment el cap de setmana, a fer compres al Principat.

Resumeixen el posicionament, sobre el qual s'han posicionat fins i tot en editorials de premsa, diferents titulars que venen a dir "Per què se'ns farà pagar un impost a l'ús de les carreteres si només venim a comprar?". D'una forma més poètica La Dèpèche du Midi ho ha fet amb rima: "Pourquoi Andorra voudrait nous faire payer la dime des cime?"

I cita:

Alors, ils doivent écarquiller les yeux, tous ces Occitans, en apprenant que l’Andorre pourrait bien leur réclamer un octroi. Avec un petit sentiment d’amertume : la prospérité des Andorrans, ils en sont en partie responsables, non ? Quant aux commerçants de la Principauté, cette idée les fait grincer des dents…