Mitjans 'venen' Andorra com "el país amb alts sous que busca argentins"

Andorra la VellaLa temporada d'hivern arriba al Principat i amb ella els treballadors de temporada. Com ja se sap, majoritàriament procedents de Llatinoamèrica per cobrir les necessitats de plantilla de les empreses turístiques del país. Es calcula que ja han arribat a Andorra 1.600 temporers argentins. I es preveu que n'arribin més. La situació econòmica del país porta molts ciutadans argentins a migrar temporalment per guanyar-se millor la vida. Però no només això explica la gran afluència de treballadors de temporada a Andorra. També es 'ven' Andorra com un destí europeu que ofereix "alts sous" i que "busca argentins per treballar" sense necessitat de permís de residència.

La previsió apunta que l'arribada de temporers sigui més intensa entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. Una de les problemàtiques que es va generar a causa de la gran quantitat de treballadors a Andorra en el passat va ser que molts d'ells no estaven ben informats i no disposaven ni d'allotjament ni d'un treball pactat amb antelació. Això va generar, alhora, que molts haguessin de tornar cap a Argentina després de dies de cerca exhaustiva, en un país estranger i sense cap garantia d'èxit. A més a més, havent pagat els viatges Argentina-Andorra tenint en compte la diferència del valor de les divises.

Els mitjans de comunicació locals ja han informat en temporades anteriors que Andorra és un destí que ofereix treball durant les temporades turístiques. No obstant això, no explicar els problemes que es van originar per l'efecte crida massiu en el passat augmenta les probabilitats que se'n repeteixin.