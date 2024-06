Mobilitat sostenible al circuit del Pas de la Casa

EncampEl circuit Andorra Pas de la Casa ha acollit aquesta setmana una jornada dedicada a la mobilitat sostenible, en la que hi ha participat més de 30 conductors que han posat a prova una selecció de vehicles elèctrics d’alta gamma. ‘Electric dream days’, una iniciativa per donar a conèixer el potencial d’aquest tipus d’automòbils, ha permès als participants copsar en primera persona les sensacions d’estar al volant d’un motor totalment elèctric.

Sota les indicacions del periodista i formador especialitzat en motor, Gerard Farré, i del creador del canal ‘Vlogs de coches’, Ricky Lambo, els participants han provat fins a vuit models diferents de cotxes 100% elèctrics de la gamma EQ de Mercedes-Benz. Farré ha explicat que “hem volgut que els participants posin a prova l’acceleració i frenada del cotxe elèctric i que copsin l’agilitat d’aquests vehicles en els revolts tancats”. El periodista i formador especialitzat en motor ha afegit que “jornades com aquestes són gratificants ja que ajuden el conductor a veure del que és capaç de fer un vehicle totalment elèctric”.

Entre els participants, l’opinió generalitzada ha estat de sorpresa en el bon sentit de la paraula. Víctor Ribero, després de completar diverses voltes al circuit, ha ressaltat “la gran potència que et dona el cotxe des d’un inici”. Una característica compartida per Jordi Sanz, un altre dels participants que ha explicat que “és la primera vegada que conduïa un cotxe 100% elèctric i l’embranzida m’ha sorprès en positiu”. Un altre dels conductors, Joan Sanz, ha assegurat que li ha cridat l’atenció és com “els cotxes s’adhereixen als revolts tenint en compte el pes de les bateries d’aquest tipus d’automòbils”.

En acabar la jornada, els participants han rebut un certificat acreditatiu en conducció elèctrica signat pel formador especialitzat en la mobilitat de cotxes d’alta gamma, David Bueno. ’Electric dream days’ ha estat organitzada per la divisió d’automòbils de Grup Pyrénées que reafirma el seu compromís amb la mobilitat sostenible.