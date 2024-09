Mobilització a la Seu en favor de Palestina

Andorra la VellaLa Seu per Palestina s'adhereix divendres vinent, 27 de setembre, a la convocatòria de vaga general a Catalunya en solidaritat amb el poble palestí i per reclamar que el Govern espanyol trenqui les seves relacions diplomàtiques i comercials amb Israel. Tal com recull Ràdio Seu, l'aturada l'han convocat el sindicat CGT i diverses organitzacions i moviments socials catalans.

El col·lectiu urgellenc vol expressar així "el rebuig al genocidi a Palestina i l'oposició al règim sionista". Alhora, reclama la reducció del pressupost militar i l'augment de les partides socials. La mobilització comptarà amb una performance de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell (18.30 h) i una concentració a la plaça de les Monges de la Seu d'Urgell (19 h).

L'objectiu final de la convocatòria és donar visibilitat i conscienciar més gent sobre la greu situació que es viu a Palestina, on han mort ja més de 40.000 persones, i s'han registrat gairebé 100.000 ferits i més de 10.000 desapareguts.

Aturada general

La cobertura a l'aturada laboral de 24 hores la donen els sindicats CGT i Solidaritat Obrera, mentre que entre les adhesions hi ha també l'Assemblea de l'Acampada per Palestina a la Universitat de Barcelona (UB), Marea Pensionistes, Lluita Internacionalista, Comitè de Solidaritat de Palestina de Sants, La Crida LGTBIQ+ i la CGT-UB. A més, s'hi han sumat sindicats estudiantils, per la qual cosa s'espera que la secundin alumnes de centres educatius d'arreu del país.