El monopoli del contraban al Pas, en disputa entre clans de magrebins i de l'est d'Europa

Andorra la VellaEl nou impuls a la lluita contra el contraban amb un despelgament de gendarmes a l'Arieja i nous destacaments ja està començant a donar els seus fruits amb operacions massives de control amb fins a un centenar d'agents al terreny per a la recerca de mercaderia il·lícita.

La recerca de com es mouen les xarxes de contraban a la muntanya, ha portat al capità dels gendarmes Kieran Zago a explicar que s'han identificat dos grans grups subdividits en unitats més petites. Un està composat "per persones arribades de països magrebins i l'altra de gent provinent dels països de l'est".

Els dos grans clans operen inicialment des del Pas de la Casa on comença la ruta de la mercaderia cap a França. Magrebins i gent de l'est estan 'en guerra' perquè "tots dos volen el monopoli del contraban" de tabac d'Andorra. L'objectiu dels clans és controlar el mercat negre de tabac, especialment a Tolosa i Perpinyà.