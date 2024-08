Mor el polític alt urgellenc Miquel Caminal a 71 anys

La Seu d'UrgellL'exsenador d'ERC Miquel Caminal ha mort a 71 anys. Caminal era de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i feia un any que havia deixat l'activitat política tant al Senat, on va estar de 2019 a 2023, com al seu poble natal on era regidor des de 1987. Miquel Caminal també va ser regidor a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Esquerra Republicana de la Seu d'Urgell ha lamentat la mort de Caminal, que en la Seu era conegut com "el Fretor" i han recordat que va ser "un gran lluitador per al país i per al Pirineu, fins a última hora".

Caminal també va ser candidat l'alcaldia de la Seu d'Urgell l'any 2011 i en les últimes eleccions municipals va ser candidat per al seu poble, Ribera d'Urgellet. Caminal també va ser president de la secció local d'ERC de la Seu d'Urgell i la comarcal de l'Alt Urgell. Caminal va ser una persona destacada a la comarca, a més de pel seu vessant polític, també per la fundació del club hoquei Cadi, per ser impulsor del camp de piragüisme d'Arfa i per ser membre de la secció d'esquí nòrdic del Centre Excursionista de Catalunya i del CEFUC.

Aragonès i Tardà

Els fins fa poc president del Govern Pere Aragonès ha manat el seu condol a tota la família i companys de l'exsenador i ha destacat el seu compromís amb la seva terra, el Pirineu. Un dels primers a acomiadar-se ha estat l'exdiputat d'ERC en el Congrés Joan Tardà i ha recordat a Caminal com un "abnegat defensor de les terres pirinenques. En el record de la memòria republicana i independentista". La portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac ha explicat que va coincidir amb Caminal al Senat i que, durant aquesta època, va poder comprovar com era "un republicà de pedra picada, defensor del progrés del Alt Pirineu i l'Aran, un bon company i una bona persona". El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, s'ha acomiadat recordant-li com "una gran persona, millor company, i compromès amb la demarcació de Lleida, el Pirineu i Aran".