El moviment per l'habitatge digne celebra el primer aniversari

Andorra la VellaLa sala d'actes de la Llacuna acollirà aquest dissabte, a partir de les 18 hores, l'acte de commemoració del primer aniversari del moviment per l'habitatge digne, organitzat per la Coordinadora per l'Habitatge Digne.

Des de la Coordina volen convidar "a tota la ciutadania a assistir a l'acte", un esdeveniment que "té la finalitat de crear un espai de trobada i conversa entre totes aquelles persones que, individualment o des de diferents col·lectius i entitats, han lluitat per un habitatge digne a Andorra". "S'estan prenent mesures insuficients i els abusos de grans tenidors i especuladors no s'aturen", indiquen.

Després de la rebuda de les assistents a les 18 hores, es donarà pas a les diferents xerrades preparades. En primer lloc, es farà "un breu balanç de l'any de lluita, des de les massives mobilitzacions de fa un any fins al moment actual", on explicaran com han consolidat "un col·lectiu democràtic, amb vocació d'amplitud i amb la clara voluntat de plantar cara als que abusen de nosaltres".

A continuació, expliquen des de la Coordinadora, "seguirem amb una xerrada on definirem què és l'especulació, per què aquesta és la principal enemiga del dret a l'habitatge digne i com es pot combatre".

La xerrada finalitzarà amb una explicació sobre "què és Pirineu Viu, per què considerem que cal assistir a la manifestació del 6 de desembre a la Seu d'Urgell i parlarem de la necessitat de tornar a mobilitzar-nos a Andorra".

Per finalitzar l'acte, a les 20 hores s'oferirà un petit refrigeri i pica-pica per a les assistents. Des del col·lectiu, demanen confirmar l'assistència a través d'un formulari disponible a les seves xarxes socials.