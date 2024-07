Les mules que transporten tabac per la muntanya cap a França cobren 150 euros per trajecte

Andorra la VellaL'alcalde de Portè-Puymorent, Jean-Phillipe Augé, ha explicat que els preus que estan pagant les xarxes de contrabandistes per passar tabac per la muntanya és de 150 euros per viatge. Aquesta és la suposada compensació per agafar els 'fardos' o bosses amb tabac en territori andorrà, normalment a la zona muntanyenca del Pas de la Casa, i passar-lo a l'altra banda de la frontera. Un cop es troben a l'Arieja, els contrabandistes i el material són recollits per vehicles que els porten a la ciutat d'origen. La major part són immigrants il·legals que habiten en el sud de França i que són reclutats per les organitzacions de traficants.

Aquest tabac s'utilitza per abastir el mercat negre aprofitant que el preu del paquet és d'uns 12 euros a França i 3,5 euros a Andorra. Fonts del Pas de la Casa han indicat que el preu al qual s'està venent al mercat negre és d'entre set i vuit euros el paquet. Això significa que els contrabandistes aconsegueixen el doble de la inversió en la compra del tabac. S'ha de descomptar però les despeses de tot el procés del tràfic il·lícit.

Augé, en declaracions a Andorra Televisió, ha indicat que "els contrabandistes, que sovint es troben en situació d'irregularitat, cobren 150 euros per fer el viatge. I a vegades trobem joves que acaben morint. És una llàstima." L'alcalde Porta, Marius Hugon, "hi ha traficants de tabac que passen a través de la muntanya des del Pas de la Casa, baixen i aterren al poble, fins i tot a Portè-Pimorent al cor mateix de l'Arieja. Hi ha molt tràfic, és per la diferència de preu."

Els alcaldes alerten que el contraban anirà en augment a mesura que s'incrementi el diferencial de preu entre els dos països. Al mateix temps, alerten de la precària situació dels immigrants il·legals que s'han de guanyar la vida passant els 'fardos' per la muntanya.