Multes de fins a 10.000 euros pels comerços que no atenguin en català a partir del gener

Andorra la VellaA partir del gener comença a aplicar-se la nova normativa de l'ús del català a Andorra i Govern començarà a aplicar sancions a qui l'incompleixi. La ministra de Cultura i Esports Mònica Bonell va explicar en una intervenció al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional que amb l'arribada del nou any "canviarem la manera d'actuar com estem fent fins ara". Això significa que començarà a aplicar-se el règim de sancions que preveu la norma i que van dels 600 als 10.000 euros.

Les sancions s'aplicaran en funció de la gravetat dels fets i per altres factors com pot ser la reincidència. Bonell, però ha deixat clar que s'aplicaran perquè s'ha de fer complir la llei com a forma per garantir la protecció de l'idioma oficial. Per a la ministra, aquest escenari ha de ser vist com una oportunitat i no com un càstig. Bonell destaca que la llengua ha de ser percebuda pels nouvinguts com un mitjà que "ajuda a integrar-se a la persona que ve a treballar a Andorra".

La política canillenca va deixar clar que "a partir del gener del 2025, la competència l'agafa el Departament de Comerç i aquí ja hi haurà sancions". Govern ja ha començat a enviar les cartes als comerços per recordar quina és l'obligació d'atendre en català i les possibles sancions en cas d'incompliment. A hores d'ara, quan arriba Bonell ha especificat que en les cartes que s'envien als comerços quan hi ha una queixa perquè no s'ha atès en català "ja els avisem que poden incórrer en sanció."