Es multipliquen les queixes dels professors per l'estrès, manca de personal i incentius

Andorra la VellaEl Sindicat de l’Ensenyament Públic està rebent queixes de professors pels nivells d’estrès i la falta d’incentius laborals. Demanen que hi hagi més recursos per millorar la situació. Sergi Esteves, secretari general del sindicat, ha explicat que “al sindicat arriben moltes queixes del col·lectiu que indiquen que som un col·lectiu cremat tenint en compte que les ràtios van augmentant, sobretot a segona ensenyança, i que manca personal.

El fet que no hi hagi prou professors pot comportar que professionals del sector “estiguin assumint doble feina o que no tenen prou temps d’assumir les seves tasques amb la qualitat que es demana”. El que més fa falta són professors en català i matemàtiques, i en aquesta última matèria les condicions a les escoles privades són millors.

L’informe Pisa va recollir mals resultats del nivell dels alumnes andorrans. El sindicat és a favor de reforçar determinades competències i revisar l’ús de les pantalles. Esteves indica en declaracions a Andorra Televisió que “veiem positiu que es fixi com a mínim una hora setmanal per reforçar la comprensió lectora”.