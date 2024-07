Es multipliquen les queixes perquè Andorra no disposa del servei Kindle de llibres digitals

Andorra la VellaAmazon Kindle és un conjunt de programari i maquinari d'Amazon.com per a descarrega de lectures digitals. Utilitza tecnologia sense fils per a permetre la compra i descàrrega de llibres electrònics, diaris, revistes, etc. També és possible transferir-hi contingut digital via cable USB.

Kindle és possiblement l'aparell per a llibres digitals més famós i utilitzat al món. Andorra, però no es troba dins dels territoris on es permet la descàrrega dels continguts electrònics d'aquest aparell. Això significa que s'han d'utilitzar altres mètodes alternatius per descarregar i posteriorment traslladar-ho a l'aparell.

Aquesta mancança provoca crítiques d'usuaris d'Andorra que s'han comprat l'aparell sense saber la limitació. Quan l'aplicació detecta que la descàrrega s'està demanant des d'Andorra no es realitza. La queixa dels usuaris inclouen el fet que ni tan sols utilitzant una VPN simulada (com si l'usuari es connectés des d'un altre país) es poden aconseguir els llibres o revistes digitals.