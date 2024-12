Una negligència mèdica a l'hospital es resol amb una indemnització de 78.000 euros

Andorra la VellaUn home que havia patit una caiguda va arribar a l’Hospital de Meritxell per ser atès. Patia una luxació amb fractura a l’espatlla esquerra. El metge, tot i que la indicació terapèutica era practicar una cirurgia, va fer dues reduccions manuals per recol·locar l’espatlla. La negligència va donar lloc a “més desplaçament dels fragments, empitrament del cap humeral, així com lesió d’estructures nervioses i/o musculars, totes les quals van empitjorar el pronòstic i van dificultar la possibilitat de tenir uns resultats òptims en la cirurgia que finalment es va practicar”. El pacient ha acabat amb lesions permanents i limitacions funcionals.

L’home va presentar una demanda per mala praxi mèdica. Indicava que mai se li va demanar el consentiment informat per fer la reducció manual, no existien antecedents de problemes previs a l’espatlla esquerra, els informes mèdics proves la negligència perquè s’havia d’haver operat i la mala praxi li ha provocat limitacions funcionals de per vida.

L’Hospital s’oposa

L’Hospital rebutjava indemnitzar perquè considerava que no es podia distingir entre quines lesions que ha patit van ser fruit de la caiguda i quines de l’actuació del metge. Assenyalava que “no queda acreditat un augment dels perjudicis que derivi de les reduccions manuals de la fractura”.

El Tribunal Superior ha donat la raó al pacient i se’l compensarà amb una indemnització de 78.717 euros que haurà d’abonar l’asseguradora de l’Hospital. Es considera provada la negligència mèdica “derivada del fet d’haver procedit a una doble reducció manual de la fractura de l’espatlla esquerra que havia patit l’agent, en lloc d’haver practicat la intervenció quirúrgica que era la indicació terapèutica aconsellada. En conseqüència, no hi ha dubte que s’ha produït una falta de servei que compromet la responsabilitat patrimonial de l’Administració”.