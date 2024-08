Les negociacions per l'Estadi de l'FC Andorra posposades al setembre

Andorra la VellaLes converses per abordar el projecte de l'Estadi de l'FC Andorra es reprendran al setembre. Segons RTVA, el projecte del multifuncional s'ha posposat fins a final de temporada i de les vacances d'estiu però hi ha voluntat per continuar les negociacions. El club de Gerard Piqué vol la Borda Mateu per construir l'Estadi i el multifuncional. El descens de la Liga Hypermotion ha fet que les negociacions s'hagin endarrerit. Per aquesta temporada els 'Tricolors' continuaran fent ús de l'Estadi Nacional i els propers dies passarà a govern el conveni per la cessió.