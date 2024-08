Neguit per l'afectació de la llengua blava en els animals salvatges

OrdinoNeguit des de la Federació Andorrana de Caça i Pesca per la no vacunació del bestiar francès. El president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, ha explicat que preocupa que a la Cerdanya francesa no es vacuni als animals per prevenir-los de la malaltia de la llengua blava. Un fet que considera important perquè creu que pot afectar els animals salvatges. Per contra, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha comentat que és "cert que pot afectar en els animals salvatges", però no li preocupa en excés perquè, de moment, el Govern només ha detectat un cas, el d'un mufló. El ministre ha assegurat que la malaltia no es transmet per contacte, sinó a través dels mosquits. Casal ho ha explicat durant la tradicional benedicció del bestiar que se celebra cada any a Ordino perquè els ramaders i les seves pastures gaudeixin de salut. En total, s'ha fet la transhumància d'uns 200 caps de bestiar des de la Coma del Forat fins a la vall de Rialb per canviar d'herbes i puguin continuar pasturant en alta muntanya.