No portar guants amb la moto comporta una multa de 120 euros

Andorra la VellaLa policia ha engegat una campanya a través de les xarxes socials per recordar als motoristes les obligacions. Les recomanacions han estat literalment: “casc, homologat i ben cordat, els guants són obligatoris, no avancis si hi ha línia contínua, no corris, porta la ITV i l’assegurança al dia. A més, rodes, retrovisors i tub, en bon estat”.

Des de l’1 de desembre del 2021 va entrar en vigor una nova obligació que sembla que una part dels motoristes no tenen clar. Tant qui porta el vehicle com el passatger han de portar guants de forma obligatòria. Les dues proteccions que s’han de portar si no es vol ser multat, tant per a pilot com a passatger, és el cas i els guants. La jaqueta amb proteccions és recomanable, però no obligatòria. L’import de la sanció és de 120 euros.

Altres sancions que van augmentar de forma important la seva quantia són circular sense l’assegurança obligatòria que equival a 1.200 euros de multa. Si es disposa d’assegurança però no es pot mostrar en el moment que es demana són 60 euros. Conduir sense haver passat la ITV és sancionat amb 200.