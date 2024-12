Només les famílies amb dos fills poden optar als pisos de Verge de Canòlich

Andorra la VellaLes unitats de convivència que tinguin, com a mínim, dos fills a càrrec seran les úniques que podran optar als pisos a preu assequible situats al número 102 de l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria. Segons fa públic aquest dimecres l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) a través del BOPA, aquesta és una de les condicions que s'estableix per accedir a aquesta tipologia d'habitatges, que tindran un preu mensual de 718,55 euros.

En total l'oferta inclou quatre pisos de 81 metres quadrats amb dues habitacions dobles, una individual, cuina, saló, menjador, bany complet, safareig i balcó. Es recorda, a més, que només poden concórrer a aquesta convocatòria les persones inscrites al registre de sol·licitants d'habitatges de preu assequible abans d'aquest 4 de desembre. Els habitatges han estat objecte d'una reforma integral, es troben pintades de nou i buits de mobiliari. La cuina, però, consta exclusivament de vitroceràmica, forn i campana extractora.

La unitat de convivència disposa doncs de quinze dies naturals per manifestar la voluntat de participar en el procés d'adjudicació, que conclourà el pròxim 19 de desembre. En aquest sentit, es recorda que si el 30% dels ingressos de la unitat familiar de convivència són superiors al preu assequible aprovat, la renda establerta per a l'habitatge adjudicat s'incrementa fins a aquest import, sense que aquesta pugui superar el preu de mercat menys un 25%.

A més a més, les unitats de convivència adjudicatàries poden sol·licitar un ajut per a l'habitatge de lloguer, sempre que compleixen els requisits per gaudir-ne si el preu assequible inicial és superior al 30% dels seus ingressos. L'import de l'ajut es limita a la diferència entre la renda màxima que pot pagar, equivalent al 30% dels seus ingressos, i el preu assequible establert per a l'habitatge adjudicat. El pagament d'aquest ajut s'efectua mitjançant la modalitat de pagament a proveïdor (l'INH).