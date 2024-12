Només es mantindrà l'helicòpter en la recerca dels excursionistes

Andorra la VellaLa Gendarmeria francesa i els Bombers d’Andorra han donat per finalitzat el dispositiu de cerca activa de Txell Fusté, de 52 anys, i Esteve Carbonell, de 46, desapareguts des de dissabte passat mentre realitzaven una ascensió al pic Rulhe (2.783 metres), al Pirineu francès. A partir d’ara, la localització de la parella dependrà d’operacions puntuals, majorment aèries, seguint els estrictes protocols de rescat de tots dos països.

Dijous va marcar l’últim dia de cerca intensiva per part de la Gendarmeria, recorrent tots els camins possibles. Com a punt final de la recerca a peu, sis agents van accedir en helicòpter fins al cim del Rulhe i van descendir a peu inspeccionant una de les rutes que podrien haver seguit els desapareguts. No es va trobar cap rastre. Els Bombers d’Andorra també van concloure el dispositiu aquest divendres després d’inspeccionar exhaustivament el Port d’Incles i refugis del costat andorrà del pic. Es va treballar amb la hipòtesi que la parella podria haver-se desviat cap a aquesta zona a causa de la desorientació causada per la tempesta de neu i vent. Tampoc s’ha trobat cap rastre.

L’acumulació de neu —amb gruixos de fins a dos metres en algunes zones— i les condicions meteorològiques adverses han dificultat enormement les tasques de rescat.

A partir d’ara, la Gendarmeria francesa només realitzarà vols de reconeixement esporàdics, mentre que les operacions terrestres seran molt limitades. Durant els últims dies, es van utilitzar eines avançades com a dispositius Recco per a localitzar víctimes sota la neu i repetidors mòbils per a rastrejar els senyals dels telèfons mòbils dels desapareguts. Els resultats van ser infructuosos.

Davant la fi de la cerca professional intensiva, han entrat en joc voluntaris i familiars. Amics de Txell Fusté (52 anys) i Esteve Carbonell (46), al costat de guies de muntanya i experts excursionistes, s’han organitzat per a continuar rastrejant sobre el terreny.

També s’han sumat informàtics que aquest divendres van aconseguir una nova pista: van detectar que l’últim senyal dels dispositius mòbils de la parella es va registrar uns metres més amunt de l’àrea que fins ara havia estat explorada pels equips de rescat. “En aquesta zona hi ha un refugi on podrien haver-se resguardat. És només una possibilitat, però intentem mantenir l’esperança”, va declarar Àngels Fusté, germana de Txell a diversos mitjans.