Només quatre de cada deu treballadors de cara al públic comencen la conversa en català

Andorra la VellaMés de la meitat dels treballadors dels comerços d'Andorra la Vella fan servir el castellà per dirigir-se als seus clients. Aquesta és una de les conclusions que ha extret l'autora de l'estudi 'Usos lingüístics als establiments comercials d’Andorra la Vella', Carla Piñol. La lingüista va analitzar a 550 establiments sobre l'ús que en feien del català i ha pogut constatar que de cada deu treballadors, només quatre inicien la conversa en català amb els seus clients. L'estudi s'ha difós aquest divendres i ha servit per presentar la Plataforma Andorrana per la Llengua. Aquesta entitat exercirà com a representació territorial de Plataforma per la Llengua al Principat d’Andorra i vetllarà amb l'objectiu de promoure i defensar la llengua catalana al país.