Només un tràmit per donar-se de baixa i d'alta en una nova parròquia

Andorra la VellaLa nova llei del cens que els comuns ja han consensuat i que ara, després de l'aprovació per part de cadascuna de les corporacions comunals, serà entrada a tràmit parlamentari, preveu que només sigui necessari un sol tràmit per poder donar-se de baixa a una parròquia i d'alta a una altra. D'aquesta manera, tal com han explicat els cònsols majors de la Massana i d'Andorra la Vella, Eva Sansa i Sergi González, després de la reunió de mandataris comunals celebrada a la Massana, un cop aquesta llei entri en vigor (s'espera que sigui l'any que ve) els ciutadans només hauran de dirigir-se a la parròquia en la qual volen donar-se d'alta perquè automàticament se'ls tramiti la baixa. Tal com ha reivindicat Sansa, d'aquesta manera "s'agilitzarà" molt els tràmits que els ciutadans han de fer i d'aquesta manera és "un aspecte molt positiu" per als administrats.