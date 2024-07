Notícies a Argentina difonen que el Govern d'Andorra ofereix treballs amb sous de 2.600 euros

Andorra la Vella¿Cuáles son los requisitos para aplicar a los trabajos del Gobierno de Andorra? Pasaporte con vigencia mínima de tres meses. No es necesario contar con visa para ingresar al país europeo. No se exige una edad o nacionalidad determinada.

Mitjans argentins continuen amb la campanya per incentivar a immigració cap a Andorra. La publicitat enganyosa habitual ja ha pujat un parell de marxes. En les últimes informacions, ja es parla que és el Govern d'Andorra qui contracta treballadors directament. I ho fa amb un salari de 2.600 euros mensuals.

Els mitjans, a més, encara falsegen més la informació en assegurar que l'únic requisit per accedir al aquests llocs de treball és tenir un passaport. Ni títols, ni experiència laboral. No especifica quines feines ofereix l'Estat, en realitat cap, ni que els 500 permisos per al sector privat són de caràcter temporal només per a l'estiu.