Nou segell de Correos amb referència laurediana

Andorra la VellaCorreos ha emès un segell dedicat al Camí de la Senyoreta de Sant Julià de Lòria. Aquest exemplar correspon a la sèrie 'Paisatges', que cada any recull algun lloc destacat d'Andorra. L'any passat, Correos va dedicar el segell a l'ampliació del camí ral de la Massana, mentre que el 2022 el protagonista va ser l'estany de les Salamandres.

La Senyoreta era un ésser màgic que vivia en una torre situada al poble d'Auvinyà. Aquesta fada sempre vestia de color blanc i usava els seus poders per defensar el seu país d'invasors. Des d'una roca a sobre de la vall, la Senyoreta vigilava l'entrada de Sant Julià. Un dia, un rei sarraí va voler envair el territori i aquest ésser sobrenatural va aparèixer a sobre de la roca per amenaçar-lo amb un destí terrible si continuava avançant.

Al principi va marxar, però poc després va tornar a intentar-ho i la fada va complir la seva promesa, convertint el rei en llop. El llop va començar a fer malifetes al poble fins que el van caçar, però, tot i això, el seu esperit posseïa ciutadans del lloc fins que la Senyoreta es va ocupar de l'assumpte amb un sortilegi i tot va tornar a la normalitat.

El Camí de la Senyoreta de Sant Julià de Lòria és una de les rutes més conegudes del Principat. Es tracta d'un camí de menys de dos quilòmetres i amb 370 metres de desnivell ideal per fer en família i amb unes extraordinàries vistes. El segell té com a motiu principal una imatge de la ruta on es veu una escultura de fusta de la protagonista d'aquesta història.

Amb una tirada de 45.000 unitats, el segell es pot adquirir a les oficines de Correos; a través de Correos Market; contactant amb el Servei Filatèlic al correu electrònic atcliente.filatelia@correos.com; o bé trucant al 915 197 197.