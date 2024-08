El nou servei nocturn de bus entrarà en funcionament el dilluns

Andorra la VellaA partir de dilluns entrarà en funcionament el bus nocturn entre setmana i s’ampliaran totes les línies, encara que el Pas de la Casa continuarà sense servei de nit, segons explica RTVA. Hi ha tres línies que fan el servei nocturn: la que connecta Sant Julià amb Andorra la Vella i Escaldes, una que connecta la capital i Canillo i la que connecta Andorra la Vella amb Arinsal i Ordino. A partir del nou servei de dilluns, hi haurà un extra de dilluns a dijous a les tres línies. Entre setmana no es cobrirà tota la nit, però sí una línia des de dos quarts de dotze.

Els últims autobusos cap a la capital sortiran a les 1:40 hores des de Canillo i Arinsal i a la 1 h des de Sant Julià. A més a més, a partir del dia 6 s’ampliaran les freqüències el cap de setmana i vigílies de festius a la línia BN-2 entre Andorra la Vella i Canillo, així com a la BN-3, d’Andorra la Vella a Arinsal i Ordino. Sortiran deu minuts abans, passen de 12 a 13 trajectes per nit, però acabaran més d’hora. Els darrers busos sortiran cap a la capital a les 5:40 h des de Canillo i Arinsal.