El nou supermercat Aldi de la Seu ja està obert

Andorra la VellaAldi ha obert aquest dimecres el seu nou supermercat a la Seu d'Urgell. La botiga, tal com informa Ràdio Seu, està ubicada al carrer de l'Alt Pirineu, número 4, a tocar de la carretera N-260, a l'entrada est de la ciutat. Compta amb més de 1.000 metres quadrats de sala de vendes i un equip de 17 treballadors i treballadores.

Bona part dels productes -el 86%- són de les marques pròpies de l'empresa i el 80% són d'origen estatal, tot treballant amb productors del país. Jordi Filiberto, responsable d'Expansió de ALDI a la zona, ha remarcat durant l'acte d'inauguració que la voluntat és "continuar acostant la nostra opció de compra al màxim nombre de famílies i oferir-los vies d'estalvi en productes bàsics i essencials”. I ha afegit: “Catalunya i la demarcació de Lleida són territoris estratègics per a nosaltres, on volem continuar creixent i generant ocupació de qualitat allí on siguem presents”.

L'empresa també ha destacat que s'ofereix des del primer dia el servei de tax free per als clients andorrans. En pagar el total de les seves compres, incloent-hi l'IVA, es pot sol·licitar la devolució completa de l'IVA en travessar la frontera, rebent el reemborsament en la seva targeta sense necessitat de tornar a la botiga al cap d'uns dies.

En total, Aldi té 440 botigues a Espanya, amb més de 7 milions de clients. A nivell més general, el grup és una de les cadenes d'alimentació més grans del món i és present en vuit estats de la Unió Europea, amb una plantilla total de 91.000 empleats.

Recepció de les obres

La inauguració de l'establiment comercial, que en principi estava prevista el 18 de juny, es va posposar per enllestir amb el tràmit de recepció de les obres a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Segons ha indicat Jordi Filiberto, el canvi de data ha permès una sèrie de millores a l'hora de posa en marxa l'establiment.

El sector SUD-1 de la Seu d'Urgell

El nou supermercat Aldi s'ubica al sector SUD-1 de la Seu d'Urgell, on es va contemplar la possibilitat de desenvolupar-hi equipaments privats d'activitats terciària, concretament amb una parcel·la d'11.600 m2 i una altra de 6.500 m2, situades entre els barris del Poble Sec i Sant Antoni. Aquesta zona urbanística també inclou un espai de 13.000 metres quadrats per a equipaments, en els quals està previst que el Departament de Salut hi construeixi el nou hospital comarcal. Així mateix, a finals de mes s'hi obrirà una altra superfície comercial de Bon Preu-Esclat, que també comptarà amb una benzinera i un espai de menjar preparat.