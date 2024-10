Nous contenidors intel·ligents i el porta a porta per fomentar el reciclatge a la Cerdanya

Andorra la VellaLa Cerdanya implantarà un nou model de gestió de residus a tots els municipis de la comarca tret de la capital, Puigcerdà, que des d’ara tornarà a tindre competències pròpies en aquesta matèria, segons recull Ràdio Seu. Abans de l’inici d’aquesta nova etapa, els setze ajuntaments restants han pogut escollir quin sistema prefereixen per fer la recollida selectiva: han triat entre la instal·lació de contenidors intel·ligents (que s’han d’obrir amb clau), la recollida porta a porta o bé una combinada d’aquests dos models.

Per tant, des d’ara la comarca tindrà un sistema de recollida mixt. Des del Consell Comarcal cerdà han explicat que aquest dimarts mateix comença un “període de transició” que s’allargarà 18 mesos com a màxim; és a dir, fins a la primavera de 2026. La idea és que aquest es vagi posant en marxa a mesura que arribin els nous camions de recollida i els contenidors que s’han d’adquirir. L’Agència de Residus de Catalunya s’ha implicat en la iniciativa i invertirà prop de 10,5 milions d’euros, tant en el canvi de model com en el futur tancament de la planta de transferència de Cortàs, al municipi de Bellver. Els darrers anys l’ARC ha advertit en diverses ocasions del fet que la Cerdanya és comarca que pitjor recicla de tot Catalunya: segons el darrer informe, presentat aquest estiu passat, el seu percentatge de selecció de residus és de només un 27,23%.

El president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, ha assegurat a l’ACN que estan molt satisfets de poder començar aquesta “nova etapa” després d’haver estat més de 5 anys treballant en la licitació d’aquest servei. Chia ha dit que esperen poder incrementar els índexs de reciclatge. El també alcalde de Bolvir ha volgut agrair la tasca feta per l’empresa que l’ha prestat fins ara, tot afirmant que han aconseguit que la comarca estigui “molt neta i molt endreçada”, malgrat situar-se a la cua de Catalunya en recollida selectiva, atès que actualment només reciclen una quarta part de les deixalles.