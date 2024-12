Una nova comissió contra la corrupció a la justícia i la política

Andorra la VellaEl Consell Superior de la Justícia (CSJ) publicarà dimecres al BOPA els noms dels integrants de la comissió ètica, d’acord amb les designacions realitzades pels membres de la carrera judicial i fiscal, tal com estableix el procediment de designació de l’article 4.3 del reglament ètic de conducta judicial. Així, la categoria de magistrat estarà formada per Alexandra Cornella i Yves Picod; la categoria de batlle per David Moynat i Laura Rodríguez; i la de fiscal per Elisabet Puente i Marta Villaverde.

La comissió d’ètica és l’òrgan consultiu en aquesta matèria però també d’assessorament confidencial per als batlles, magistrats i fiscals, per donar resposta a la recomanació del Greco en relació amb l’avaluació de la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels batlles i dels fiscals. La comissió emet opinions fonamentades sobre casos i problemes concrets d’ètica que resultin d’interès general, així com qualsevol altra funció que una norma li encomani. La comissió actua a petició del Consell Superior de la Justícia o de qualsevol dels membres de la carrera judicial o fiscal.

La comissió està integrada -tal com marca el reglament- per tres membres de la carrera judicial i fiscal, entre els quals hi ha d’haver un magistrat en actiu i un fiscal en actiu. Els membres de la comissió d’ètica exerciran les seves funcions durant sis anys a comptar a partir de la data de la publicació del seu nomenament. L’exercici de les seves funcions és honorífic i no està remunerat. Els informes que emeten no són vinculants i no poden pronunciar-se en casos que s’estiguin investigant, enjudiciant o tinguin un expedient disciplinari en curs, i sempre són confidencials.

Amb la designació dels membres de la comissió d’ètica es completa la tasca de posada en marxa del Codi ètic de conducta judicial; un element bàsic que recull els valors i les regles de conducta judicials, com a estàndards de comportament desitjables per a tots els agents implicats en l’administració de la justícia, en vigor des del passat mes de maig.

El Codi ètic de conducta judicial recull les regles de conducta judicials, basades en els valors de neutralitat política i institucional, independència, imparcialitat, integritat, correcció, igualtat, competència i diligència, i ha de servir de referent per als estàndards de comportament desitjables de batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials; dels membres del Consell Superior de la Justícia, així com del personal de l’Administració de Justícia i del CSJ.