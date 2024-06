La nova immigració accentua l'espanyolització d'Andorra

Andorra la VellaL'espanyolització és un fenomen accentuat des de finals del segle passat. El gir cap al sud ha anat in crescendo fins el punt que la major part de productes de marques franceses es compren al distribuïdor espanyol. El consum constant de mitjans espanyols o que la gran majoria dels inversors d'alt standing o d'aquells que han volgut traslladar el seu centre de negocis a Andorra són dos exemples. Potser un dels més significatius és que l'únic sala de cinema del país emet la pràctica totalitat de les pel·lícules en espanyol i les estrenes de films espanyols.

L'idioma ha estat un idioma d'ampli ús social a Andorra, però el canvi de la composició social dels últims anys amb l'arribada massiva d'immigrants sudamericans, amb el castellà com a llengua materna, ha desequilibrat la balança de forma definitiva. L'espanyol és l'idioma d'ús social fins el punt que difícilment es podria tenir una vida funcional a Andorra sense tenir certa fluïdesa en aquest idioma. I, com a efecte col·lateral, ha provocat que els estrangers amb altres idiomes materns hagin d'aprendre el castellà com a mitjà per comunicar-se a Andorra. La prova més evident és que s'ha hagut d'aprovar una llei per obligar els residents a parlar un mínim de català. És l'única forma d'intentar preservar un ús social raonable de la llengua oficial.

Pel que fa al consum de serveis, les preferències dels ciutadans són un dels elements que han anat inclinant-se cap a l'oferta espanyola. Antena 3, Telecinco o LaSexta són només alguns exemples dels canals de televisió que més es consumeixen entre els ciutadans del Principat, tot i també disposar de part de l'oferta del costat francès. Aquest fet no només es deu a la proximitat geogràfica i cultural, sinó també a la diversitat de programació que ofereixen. A més, cal tenir en compte que molts residents són d'origen espanyol o tenen una forta vinculació amb Espanya, cosa que contribueix a aquesta preferència. El mateix passa amb determinades emissores de ràdio que, tot i estar instal·lades al país, tenen el seu origen al país veí del sud.

Un altre indicador clau de 'l'espanyolització' d'Andorra és la procedència de les importacions. Espanya supera França com a principal proveïdor de béns i serveis al Principat amb aproximadament el 65% del total. Aquest canvi es deu a diversos factors, com ara la facilitat logística, la competitivitat dels preus i la preferència dels consumidors per productes espanyols. Quant a les importacions, Espanya també es posiciona com el principal soci comercial representant més del 55% del total. Pel que fa al comerç, només cal passejar-se per l'eix comercial per veure la forta presència de marques espanyoles venent els seus productes a Andorra.

L'idioma és un altre dels elements claus que exemplifica el pes que Espanya té sobre Andorra i com, fins i tot, arriba a aixecar polseguera i deixar desprotegit el català. L'esport també inclina la balança cap al costat espanyol, especialment tenint en compte el seguiment de les lligues que es fa al país i que tant el MoraBanc com l'FC Andorra hi participen. En l'àmbit de la cultura destaca la presència de pel·lícules espanyoles als cinemes o la participació del Principat en esdeveniments recents com la Feria del Libro de Madrid. Tot plegat proposa la reflexió si 'l'espanyolització' d'Andorra és un fenomen a l'alça.