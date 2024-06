Noves places disponibles aviat a la policia, que vol impulsar la presència de dones al cos

Andorra la VellaLa policia ha alertat a través de les xarxes d’una nova convocatòria de places d’agents de policia que sortirà aviat. Ha avisat que tots aquells que vulguin formar part del cos han d’estar atents al concurs. A banda d’incorporar mous agents, pròximament es convocaran concursos per proveir places d’inspectors, sergents majors i sergents.

Un dels objectius de la policia que ja va ser transmès pel director Bruno Lasne durant l’última celebració de la Patrona Maria Auxiliadora és que es presentin el màxim de dones possible. Hi ha una voluntat ferma de promoure la presència de més dones. Segons Lasne, “cal anar feminitzant el Cos per aconseguir una proporcionalitat que sigui representativa de la nostra societat i que és necessària”.